重温稿-《焦点》中国央行再次定向下调存准，火力点瞄准三农小微和消费

* 央行再次对符合要求的城商农商下调存准0.5个百分点

* 财务公司、金融租赁和汽车金融公司亦同步下调存准0.5个百分点

* 旨在扶持三农和小微企业，定向刺激意图明显

采写/北京/上海中文部/；/撰写/沈燕

路透北京6月9日 - 为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。

“应该说央行定向放松的意图很明显，就是为了引导资金流入三农和小微企业，但并不是全面放松，大银行的存准率并没有降。”中国国际经济交流中心研究员张永军称，这也是落实国务院的政策，在意料之中。

中国央行周一宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

此外，为鼓励财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司发挥好提高企业资金运用效率及扩大消费等作用，下调其人民币存款准备金率0.5个百分点。

央行并称，当前流动性总体适度充裕，货币政策的基本取向没有改变。中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理适度增长，促进经济健康平稳运行。

中国银监会副主席王兆星上周五已提到，要对小微企业和三农贷款支持力度达到一定标准的银行业金融机构适当降低准备金率。

根据中金固定收益研究团队初步测算，本次定向降准释放了700到800亿元人民币资金， 与上次定向投放规模接近，未超市场预期。该团队认为债市利好前期已经兑现过，预计明天市场反应有限。

不过，中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 已有反应。截止北京时间19:45，一年和五年期夜盘报价中值较收盘价已下跌5个基点(bp)以上。

中国人民银行在4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。

**央行定向“放水”目标明确**

眼下中国经济下行压力虽大，中国高层则明确多次表态不会采取大规模的刺激政策，不过定向发力的微刺激政策却未间断，包括加大铁路投资、进一步简政放权、以及对小微企业等领域的定向扶持。

此次在不到两个月的时间内再次定向降准，显然也是央行继续落实稳增长政策的后续。旨在进一步有针对性地加强对“三农”和小微企业的支持，增强金融服务实体经济能力。

上海证券首席宏观分析师胡月晓认为，这次的功效跟再贷款是一样的，主要是结构性调整，不属于总量流动性管理手段。

他认为，此次定向宽松，兼顾了总量和结构调整的需要，对市场情绪的影响却是直接的。对于股市来说，只要是放水，就可以说是利好，对债券而言，此次定向举措有助于中小企业信贷环境改善，有利于中小企业私募债的风险溢价降低。

国开证券宏观经济分析师杜征征则认为，此次定向降准覆盖大约多一半的城商行等等，这个力度还是超出市场预期的，目的很明确就是加强金融服务实体经济。

“展望未来，我们认为目前看短期全面降准的可能性还不大，且即使国内经济增速跌破7%，可能都难有全面降准，更多或是祭出更趋宽松的货币政策。”杜征征称。

中国国务院常务会议于5月30日指出要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。 (完)