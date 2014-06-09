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市场报道 | 2014年 6月 9日 星期一 21:39 BJT

美国热股：亚马逊将推出订阅付款管理服务

路透6月9日 - 亚马逊 将开始向创投企业和其他公司提供订阅付款管理服务，这是这家电子商务巨擘过去一年来默默跨足PayPal业务领域的最新举措之一。

亚马逊股价周五收报329.67美元，周一盘初下跌0.3%。(完)
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