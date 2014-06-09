表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.060%，投标倍数为5.28

日本债市：公债收益率短暂触及五个月低点，受美债涨势鼓舞

路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)