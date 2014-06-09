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货币新闻 | 2014年 6月 9日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：6月5日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月9日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 06/05/2014 05/29/2014 05/29/2014 06/06/2013

初值 修正值 前值

小麦 518,866 532,901 514,667 676,055

燕麦 0 0 0 0 大麦 1,237 14,054 14,054 0

玉米 1,147,968 980,053 976,061 162,569

高粱 67,461 118,254 118,254 4,073

大豆 123,115 159,278 156,364 95,801

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 354,482 550,177

燕麦 0 0

大麦 　 821 0

玉米 34,824,911 13,887,191

高粱 3,490,196 1,446,883

大豆 42,243,371 34,599,907

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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