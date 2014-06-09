欧洲股市：上涨，受南欧股市升势提振

* Orange股价上涨，受德国电信收购的传闻刺激

* 南欧股市表现出色

* 多个欧洲市场因假休市，市场成交清淡

* FTSEurofirst 300数据收涨0.4%，报1,393.71点

路透伦敦6月9日 - 西班牙、意大利和葡萄牙股市周一跑赢其他欧洲股市，因投资者押注欧洲央行最新的经济刺激计划对这些市场帮助最大，他们纷纷买入。

拼购臆测也提振电信股Orange ，股价劲涨1.8%，是表现最好的主要法国股指的成份股，交易商表示，传闻德国电信可能收购Orange，带动Orange股价上涨。

Orange发言人称不就并购事件置评。德国电信执行长Tim Hoettges上月向股东曾表示，该集团没有进行任何潜在并购洽商。

西班牙、意大利和葡萄牙股市上涨，支撑泛欧绩优股指，但成交量低，因一些欧洲国家假期。

葡萄牙PSI-20指数 上涨0.6%，受助于葡萄牙10年期公债收益率下降至2006年1月来最低水平，因预期该国经济复苏积累动能。

意大利FTSE MIB指数 上升0.8%，西班牙IBEX指数 涨0.9%，延续上周因欧洲央行新举措出台带动的涨势。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨0.3%，收报3,305.26点，接近六年高位，且创下今年新高。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 上升0.4%，收报1,393.71点，也创下今年新高。德国DAX指数 收涨0.21%，报10,008.63点，接近6月5日创下的纪录高位10,013.69点。