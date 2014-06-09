美国金融：波士顿联储总裁罗森格伦呼吁美联储说明如何缩减资产负债表

路透6月9日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可透过可预见和具透明度的方式缩减其庞大的资产负债表，扶助缩减过程顺利展开。

罗森格伦强调，美联储在详细计划如何升息和缩减4.3万亿美元的资产负债表时，需要慎防将来可能出现的金融危机，例如楼市泡沫。

“尽管美联储缩减资产负债表的最好计划将视乎美国经济状况，但美联储近期缩减购债规模的经验说明，以可预见和具透明度地缩减资产负债表的做法，可令行动对金融市场的干扰降至最小，”罗森格伦表示。罗森格伦是鸽派美联储官员，在今年美联储政策会议上没有投票权。

罗森格伦没有表明他完全支持每次美联储会议缩减100亿美元购债规模，但他提出“不间断地持续”每次会议缩减100亿美元。他说，一旦结束购债，美联储可明确说明容许多少百分比的持有证券到期和让证券到期后使持有量下降，且甚至因应经济进展而上调这一百分比。(完)