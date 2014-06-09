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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 03:09 BJT

纽约期市：ICE咖啡下跌，可可徘徊在三年高位以下

路透纽约/伦敦6月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至2月底来最低，回吐周五录得的涨幅，因投机者出脱头寸，因仍然不确定巴西干旱对作物造成的损害。

ICE可可期货回落，徘徊在上周高位下方，期糖几无变动。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 日低报1.651美元，收跌6.75美分，或3.9%，报每磅1.6535美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低23美元，或1.2%，收报每吨1,899美元。

ICE-7月可可合约 收低2美元，或0.06%，报每吨3,077美元，之前触及约三年高位3,106美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 涨3英镑，或0.2%，报每吨1,944英镑

ICE-7月原糖期货 收高0.06美分，或0.4%，报每磅16.98美分。

LIFFE-8月白糖合约 收跌0.3美元，或0.07%，报每吨459.90美元。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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