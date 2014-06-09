芝加哥期市：CBOT玉米挫至四个月低位，因美国天气良好和中国停发DDGs进口许可

港报财经评论：长假后未能复活，恒指下探23,500--经济日报4月19日
恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！
路透芝加哥6月9日 - CBOT玉米期货周一挫跌超过1%，至四个月低位，美国中西部玉米种植带天气良好，有利作物生长，且中国停止核发美国玉米干酒糟进口许可。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货下跌8美分，收报4.51美元，收位较4.45-1/2美元日内低位高大约6美分，后者为2月3日来最低水平。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)提供的收据显示，投资者继续将头寸从7月合约展期至9月和12月期货。周五，7月期货未平仓合约为449,067口，12月合约未平仓合约为443,354口。周五成交量为362,423口，为5月9日政府作物报告公布以来最高。
贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。
分析师表示，美国中西部天气温和潮湿，提振上周玉米和大豆生长，政府的周度作物报告的作物优良率将上升。
今日CBOT玉米期货成交量预计为351,420口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
恒指昨收报23924点，跌1.4%；国指收报10043点，跌1.6%，大市成交额稍增至705.9亿元。朝鲜半岛风云仍浓，港股于复活节假期后未能复活，活受难！
路透北京4月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
路透北京4月19日 - 上海证券报周三报导，国新央企运营（广州）投资基金周二正式揭牌，总规模达1,500亿元人民币的国新基金落地广州南沙，首期规模500亿元。主要投资方向包括供给侧结构性改革、混合所有制改革、重组整合并购、资产证券化、股权运作等。