芝加哥期市：CBOT玉米挫至四个月低位，因美国天气良好和中国停发DDGs进口许可

路透芝加哥6月9日 - CBOT玉米期货周一挫跌超过1%，至四个月低位，美国中西部玉米种植带天气良好，有利作物生长，且中国停止核发美国玉米干酒糟进口许可。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)-7月玉米期货下跌8美分，收报4.51美元，收位较4.45-1/2美元日内低位高大约6美分，后者为2月3日来最低水平。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)提供的收据显示，投资者继续将头寸从7月合约展期至9月和12月期货。周五，7月期货未平仓合约为449,067口，12月合约未平仓合约为443,354口。周五成交量为362,423口，为5月9日政府作物报告公布以来最高。

贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

分析师表示，美国中西部天气温和潮湿，提振上周玉米和大豆生长，政府的周度作物报告的作物优良率将上升。

今日CBOT玉米期货成交量预计为351,420口。(完)

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