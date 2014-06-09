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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，豆粕下挫拖累近月大豆合约回吐涨幅

路透6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一涨跌互见，近月7月合约持平，因豆粕和玉米期货下跌，抵销低吸买盘带来的支持，交易商说。

豆粕下跌，因贸易商指出，由于部分船货检出未经中国批准的转基因成份，中国质检当局已停止核发美国玉米干酒糟(DDGS)的进口许可。

7月豆粕 跌穿200日移动均线切入位481.20美元，且触及三周低点，之后收跌5.40美元，报每短吨482.20美元，拖累大豆走低。

CBOT-7月大豆合约 在平盘上下游走，收盘持平在每蒲式耳14.57美元。该合约稍早尝试从一个月低位反弹，在接近收盘时抹去涨幅。

尽管美国天气良好有利作物生长这一因素重压大豆市场，但11月大豆 收高5-1/2美分，报12.24-1/4美元。

美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆12.3115万吨，符合市场预期区间。

分师师预计，美国农业部周一稍晚将公布，最新一周美国大豆优良率为72%，高于6月初的季节性均值66%。

CBOT豆油收高，受助于现货市场上涨和豆油/豆粕价差。7月豆油 收涨0.27美分，报每磅39.28美分。

今日CBOT大豆预估成交量为191,948口，豆粕为116,508口，豆油为110,624口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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