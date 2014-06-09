版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收升0.11%，Nasdaq指数收涨0.34%

路透纽约6月9日 - 美国股市道指和标普500指数周一再次创下纪录收盘新高，尽管一项反映投资者担忧程度的指数反弹，但企业传来更多并购消息，促使投资人对股市的热情升温。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高18.82点，或0.11%，至16,943.10点；标准普尔500指数 升1.83点，或0.09%，至1,951.27点；Nasdaq指数 收高14.84点，或0.34%，至4,336.24点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐