加拿大股市：上探六年高位，由能源股和银行股领涨

美国企业：优步2016年营收达65亿美元，但仍录得庞大亏损
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
路透多伦多6月9日 - 加拿大主要股指周一攀升至近六年来最高水平，由银行股和能源股领涨。油价上涨带动能源股走强。
上周正面的人气也令投资者继续买入。上周美国公布良好的就业报告和欧洲央行将利率下降至纪录低位，令加拿大主要股指录得1.6%的涨幅。
该股指在过去七个交易日均收升，今年迄今上涨超过9%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨32.31点，或0.22%，报14,871.21点。
10大类股中八类收涨，金融股升0.3%，能源股攀升0.7%，因油价跳升超过1%。(完)
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
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路透华盛顿4月10日 - 白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)周一表示，美国贸易谈判代表将尝试在未来百日内与中国敲定多项协议，恢复对中国的牛肉出口并使美国企业获准进入封闭的中国金融服务市场。