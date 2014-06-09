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中国财经报道 | 2014年 6月 10日 星期二 04:58 BJT

加拿大股市：上探六年高位，由能源股和银行股领涨

路透多伦多6月9日 - 加拿大主要股指周一攀升至近六年来最高水平，由银行股和能源股领涨。油价上涨带动能源股走强。

上周正面的人气也令投资者继续买入。上周美国公布良好的就业报告和欧洲央行将利率下降至纪录低位，令加拿大主要股指录得1.6%的涨幅。

该股指在过去七个交易日均收升，今年迄今上涨超过9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨32.31点，或0.22%，报14,871.21点。

10大类股中八类收涨，金融股升0.3%，能源股攀升0.7%，因油价跳升超过1%。(完)
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