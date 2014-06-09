美国股市：道指和标普500指数再创收盘新高，波动率指数上涨

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 默克将买入Idenix；Analog将收购Hittite
* 苹果拆股后，成交放量
* CBOE波动率指数在上日触及2007年2月来最低后上涨
* 道指和标普500指数小涨0.1%，Nasdaq指数上扬0.3%
路透纽约6月9日 - 美国股市道指和标普500指数周一再次创下纪录收盘新高，因更多的并购消息点燃投资人对股市的热情，尽管一项反映投资者担忧程度的指数反弹。
今日是标普500指数连续第四日创下收盘纪录高位，道指则为连续第三日刷新收盘纪录。不过，股市最近日的升幅温和，而且成交量低于均值。
CBOE波动率指数 在上周五下降至2007年2月来最低后今日反弹，这项反映投资者“担忧程度”的指数升3.9%，收报11.15。但该指数仍不到历史均值的一半，一些分析师担心，这暗示市场未完全消化可能拖累股市上行的因素。
周一企业并购活动刺激投资者买入部份股票。默克表示，同意收购Idenix Pharmaceuticals Inc ，交易价值为约38.5亿美元。
“几乎每个周一都有新的并购交易消息传来，”Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro说，“这显示企业资产负债表上资金充裕，这肯定会推高股市。”
道琼工业指数 收高18.82点，或0.11%，至16,943.10点；标准普尔500指数 升1.83点，或0.09%，至1,951.27点；Nasdaq指数 收高14.84点，或0.34%，至4,336.24点。
道指今日创下16,970.17点的历史新高，标普500指数也升至1,955.55的纪录高位。
其他购并消息还有，Analog Devices Inc 表示将收购Hittite Microwave Corp ，交易价值20亿美元。
Tyson Foods Inc 提出以85.5亿美元收购Hillshire Brands Co 及其债务，超过Pilgrim's Pride Corp 的出价。
正在研制三种治疗丙型肝炎药物的Idenix放量飙升229%，报23.79美元，市场上主要丙肝药物生产商Gilead Sciences 股价下挫4.1%，报79美元，对Nasdaq指数和标普500指数的拖累最大。
Hittite急升28.6%，报77.90美元，Hillshire升5.3%，报62.06美元。道指成份股默克小涨0.2%，报57.94美元。Analog升5%，报55.31美元，Tyson下挫6.5%，报37.50美元。
苹果 是Nasdaq市场交投最为活跃的个股，该股收高1.6%，报93.70美元，成交放量，今日是该公司一股拆七股后首个交易日。
根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有54亿股股票换手，低于上月的日成交均值57.5亿股。(完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较