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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.45 +0.63 +1.41 2184580

搜狐 56.21 +0.96 +1.74 387166

网易 71.42 +0.57 +0.80 296659

百度 171.59 -0.75 -0.44 2377681

台湾

台湾积体电路 21.21 +0.12 +0.57 1399543

联电 2.38 +0.01 +0.42 175818

日月光 6.44 +0.09 +1.42 242408

硅品精密 8.32 -0.12 -1.42 1194145

和信超媒体 1.09 +0.01 +0.93 75959

友达 3.94 +0.01 +0.25 87527

中华电信 31.78 +0.31 +0.99 28637

台湾国际航电 60.78 +0.87 +1.45 1226159

香港

中国移动 49.09 +0.16 +0.33 175964

中国联通 14.91 +0.23 +1.57 44560

中国电信 50.10 +0.37 +0.74 12665

中芯国际 4.03 -0.03 -0.74 19491

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 42

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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