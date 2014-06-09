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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    6月9日当周
    
    6月10日(二)
    2300  韩国失业率                                  5月          --         3.7%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                    5月        +0.1%       +2.8%
                          (较上年同期)                           +4.1%       +4.1%   
    2350  日本企业调查指数　　　　　　　　　　　　 第二季　　　　　--         12.5  
    
    6月11日(三)
    0300 韩国L货供额                                  4月          --        +6.6%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     5月          --        -7.3%
              进口物价(较上年同期)                                 --        -7.0%
    2350 日本机械订单(较上月)                         4月       -11.9%      +19.1%
                     (较上年同期)                               +13.2%      +16.1%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                    前周          --    卖超7,213
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --      买超817 
 
    6月12日(四)
    0100 韩国央行利率决定                             6月          --         2.5%    
    
    6月13日(五)
    0430 日本工业生产                           4月修正值          --        -2.5%
             产能利用率指数(较前月)                   4月          --        +0.4%   
    
    6月16日当周
    
    6月16日(一)
    暂无重要经济指标 
    
    6月17日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                         5月         --         +5.1%
             进口(较上年同期)                                     --         +3.4%
             贸易收支(亿日圆)                                     --     逆差8,089
    (完)
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