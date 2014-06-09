澳新经济指标预测--6月10日-6月17日****

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月10日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 零 企业信心指数 -- 正6 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -11.8% 网络招聘广告 -- +2.7% 0130 澳洲房屋融资 4月 +0.2% -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.8% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 5月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.6% +5.7% 6月11日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -6.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.25% 3.00% 6月12日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1 增加1.42 全职就业人数(万人) -- 增加1.42 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2200 新西兰采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.20 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.6% 6月13日(五) 暂无重要经济数据 6月16日当周 6月16日(一) 暂无重要经济数据 6月17日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- 持平 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字14.3 截至3月31日的年度经常帐 -- 赤字75.5 (完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应