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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 06:41 BJT

****澳新经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月9日当周
    
    6月10日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                            5月             --        零
                企业信心指数                                            --       正6
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                            5月             --     -11.8%
                网络招聘广告                                            --      +2.7%
    0130 澳洲房屋融资                                   4月           +0.2%     -0.9%
             投资性房屋融资                                             --      -0.8%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                   5月           +0.5%     +0.3%
                         (较上年同期)                                 +5.6%     +5.7%
    
    6月11日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             6月             --      -6.8%
    2100 新西兰央行利率决定                             --            3.25%     3.00%
    
    6月12日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                             5月          增加1   增加1.42
              全职就业人数(万人)                                        --   增加1.42
              就业参与率                                              64.7%     64.7%
              失业率                                                   5.9%      5.8%
    2200 新西兰采购经理人指数(PMI)                      5月             --      55.20
    2245 新西兰食品价格指数                             5月             --      +0.6%
    
    6月13日(五)
    暂无重要经济数据
    
    6月16日当周
    
    6月16日(一)
    暂无重要经济数据 
    
    6月17日(二)
    0130 澳洲新车销售                                  5月            --        持平
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                   第一季            --    赤字14.3
              截至3月31日的年度经常帐                                 --    赤字75.5
    (完)
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