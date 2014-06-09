《美债周二展望》公债价格走低，市场为本周进行的新债标售作准备

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 美国本周将标售620亿美元公债

* 美国10年期公债收益率现高于可比西班牙公债

路透纽约6月9日 - 美国公债价格周一在淡静交投中走低，受累于本周将进行的620亿美元公债标售，以及上周五美国公布强劲的就业数据后，风险胃纳稳定。

分析师称，美国长期公债收益率连升第二日，因俄罗斯与乌克兰之间的紧张局势缓解。

俄乌两国官员周一会面，在欧盟的斡旋下就解决两个国在天然气供应问题上的分歧进行最后的磋商。如果分歧得不到解决，俄罗斯将停止向乌克兰供气。上周五，俄罗斯总统普京与乌克兰新总统波罗申科在法国举行的二战诺曼底登陆纪念活动上会晤。

不过，美国新债供应仍是本周的关注焦点。本周财政部将标售620亿美元附息新债，周二标售280亿美元三年期公债，周三标售210亿美元10年期公债，以及周四标售130亿美元30年期公债。

“公债价格今日走低部分是因市场为本周即将举行的新债标售作准备，”法国农业信贷银行利率策略部全球主管David Keeble表示。

“本周将标售长债，因此，投资者抛售长债，且如今美国联邦储备理事会(FED/美联储)的购债规模已不及从前。”

指标10年期公债价格 尾盘跌4/32，收益率报2.613%，上周五尾盘报2.591%。

自2010年4月以来，10年期西班牙公债收益率首次跌至可比美国公债之下。10年期西班牙公债收益率触及创纪录低位2.584%。

意大利五年期公债收益率也跌至可比美国公债之下，凸显欧洲央行和美联储之间政策路径背道而驰的局面，欧洲央行上周四刚刚推出了进一步刺激举措，而美联储正在逐步缩减刺激规模。

上周五公布的数据显示，美国5月非农就业岗位增加21.7万个，使美国就业岗位恢复至衰退前的水平，这为美联储在不久的将来结束量化宽松政策提供了进一步的依据。

美国五年期公债价格 尾盘跌4/32，收益率报1.682%。

美国30年期公债价格 尾盘回落9/32，收益率从上周五尾盘的3.432%攀升至3.452%。

投资者目前关注周二将进行的三年期公债标售，尽管需求稳定，但过去进行的同期公债标售结果好坏不一。

巴克莱资本在一份研究报告中称，三个月移动均线显示，自2月以来国内投资基金的需求增至26%，海外投资者需求以相同的幅度减少，交易商-经纪商需求仍占标售总规模的56%。

纽约联储周一购买了9.7亿美元的2036年2月15日到2044年5月15日到期的公债。(完)

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