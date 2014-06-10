英国利率：强劲的经济数据可能促使央行提早升息--MPC委员麦卡弗蒂

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
“这端视经济在夏季及秋季的表现而定，”他说。
“我们确实认为经济还可以再成长一些，然后才有必要开始缓步正常化的进程。这要看第二、第三及第四季经济成长的速度有多快，”他指出。
周一稍早时，投资银行摩根士丹利将利率自0.5%纪录低点调高的预估时点提前至2015年第一季。
英国央行预测今年经济成长率为3.4%，为金融危机以来最快；但总裁卡尼表示，他希望看到经济成长对消费需求的依赖程度降低，而后再调升利率。
目前经济成长规模仍略小于金融危机前，英国央行曾表示，闲置产能相当于国内生产总值(GDP)的1.0-1.5%，而央行希望在升息前这些产能多数得到利用。
但部份企业调查则显示，企业生产已经满负荷，且员工招聘困难，房价增速则为金融危机以来最快，引发泡沫化的疑虑。
然而，英国央行称，不会把升息作为控制楼市失控的优先手段，而是会先尝试其他限制贷款的措施。
“我认为需以全面角度看待房市疑虑，”麦卡弗蒂指出。
英国央行定于9月评估是否限制政府协助购房(Help to Buy)计画。
麦卡弗蒂表示，目前该计画规模太小，尚不致引发房价泡沫，但加以限制可能会有所助益，因这可防止出现不负责任的放贷。(完)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
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