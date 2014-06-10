英国利率：强劲的经济数据可能促使央行提早升息--MPC委员麦卡弗蒂

“这端视经济在夏季及秋季的表现而定，”他说。

“我们确实认为经济还可以再成长一些，然后才有必要开始缓步正常化的进程。这要看第二、第三及第四季经济成长的速度有多快，”他指出。

周一稍早时，投资银行摩根士丹利将利率自0.5%纪录低点调高的预估时点提前至2015年第一季。

英国央行预测今年经济成长率为3.4%，为金融危机以来最快；但总裁卡尼表示，他希望看到经济成长对消费需求的依赖程度降低，而后再调升利率。

目前经济成长规模仍略小于金融危机前，英国央行曾表示，闲置产能相当于国内生产总值(GDP)的1.0-1.5%，而央行希望在升息前这些产能多数得到利用。

但部份企业调查则显示，企业生产已经满负荷，且员工招聘困难，房价增速则为金融危机以来最快，引发泡沫化的疑虑。

然而，英国央行称，不会把升息作为控制楼市失控的优先手段，而是会先尝试其他限制贷款的措施。

“我认为需以全面角度看待房市疑虑，”麦卡弗蒂指出。

英国央行定于9月评估是否限制政府协助购房(Help to Buy)计画。