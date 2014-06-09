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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月9日当周

6月10日(二)

1130 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 95.20

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月7日当周 -- +2.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月7日当周 -- +3.5%

1400 美国批发(趸售)库存 4月 +0.5% +1.1%

趸售销售 +0.8% +1.4%

6月11日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 6月6日当周 -- 350.8

再融资指数 -- 1,377.4

1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,310 盈余1,069

6月12日(四)

1230 美国进口价格 5月 +0.2% -0.4%

出口价格 +0.1% -1.0%

1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.1%

扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% 持平

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月7日当周 31 31.2

四周均值(万人) -- 31.025

续请失业金人数(万人) 5月31日当周 259.8 260.3

1230 加拿大新屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.2%

1230 加拿大产能利用率 第一季 82.4% 82.0%

1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.4%

6月13日(五)

1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.4% +0.4%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) +2.4% +2.1%

核心PPI(较前月) +0.1% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +1.9%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 83.0 81.9

现况指数 95.7 94.5

预期指数 74.6 73.7

1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数 6月初值 -- 3.3%

未来五年通胀预期指数 -- 2.8%

1430 美国ECRI经济领先指标 6月6日当周 -- 134.9

6月16日当周

6月16日(周一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 15.70 19.01

1300 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,261

外资购买美国公债(亿美元) 4月 -- 净买入259

1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.6%

制造业产出(较前月) +0.6% -0.4%

产能利用率 78.8% 78.6%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 47 45

6月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- --

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%

　　　　　　　　 (较上年同期) +2.0% +2.0%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.8% +1.8%

1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2

建筑许可年率(万户) 107.5 105.9

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- --

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校　戴素萍)
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