美国与加拿大经济指标预测--6月10日-6月17日****

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月9日当周
6月10日(二)
1130 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 95.20
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月7日当周 -- +2.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月7日当周 -- +3.5%
1400 美国批发(趸售)库存 4月 +0.5% +1.1%
趸售销售 +0.8% +1.4%
6月11日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月6日当周 -- 350.8
再融资指数 -- 1,377.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,310 盈余1,069
6月12日(四)
1230 美国进口价格 5月 +0.2% -0.4%
出口价格 +0.1% -1.0%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.1%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% 持平
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月7日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.025
续请失业金人数(万人) 5月31日当周 259.8 260.3
1230 加拿大新屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.2%
1230 加拿大产能利用率 第一季 82.4% 82.0%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.4%
6月13日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +1.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 83.0 81.9
现况指数 95.7 94.5
预期指数 74.6 73.7
1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数 6月初值 -- 3.3%
未来五年通胀预期指数 -- 2.8%
1430 美国ECRI经济领先指标 6月6日当周 -- 134.9
6月16日当周
6月16日(周一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 15.70 19.01
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,261
外资购买美国公债(亿美元) 4月 -- 净买入259
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.6%
制造业产出(较前月) +0.6% -0.4%
产能利用率 78.8% 78.6%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 47 45
6月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- --
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2
建筑许可年率(万户) 107.5 105.9
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- --
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 戴素萍)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较