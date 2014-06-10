东欧情势：乌克兰称与俄罗斯就和平方案达成“相互谅解”

本次会谈由欧洲安全与合作组织调停，但波罗申科的计划细节和谈判内容基本都没有公开。

目前甚至还不清楚哪些官员参与了周一会晤，不过波罗申科出席了周日会谈，并称本周必须结束暴力冲突。

波罗申科周六宣誓就职，呼吁“联络小组”每日召开会议，乌克兰外交部亦称谈判将继续下去。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)在芬兰表示，要结束乌克兰危机，乌克兰政府和欧盟必须作出更有建设性的努力，不过他也对此表达出一些希望。

“我相信乌克兰新当选总统波罗申科(与西方领导人)的联系，可能迎来暴力冲突停止并展开内部对话，”他在与芬兰外交部长Erkki Tuomioja出席一场新闻发布会时称。(完) (编译 朱晓军/王翔琼；审校 郑茵)