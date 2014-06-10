美国个股：摩根士丹利将TransMontaigne控制性股权出售给NGL Energy

标题新闻：标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定
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路透6月9日 - 摩根士丹利 将以2亿美元的价格把持有的石油存储和运输公司TransMontaigne 控制性股权，出售给NGL Energy Partners LP 。这终结了摩根士丹利长期以来作为华尔街最大实货石油交易商的地位。
几个月之前，摩根士丹利宣布打算将其全球实货石油贸易业务中的大部分出售给俄罗斯国有石油巨头Rosneft ，包括对船运公司Heidmar的49%持股。
日益增强的监管压力正在重塑大宗商品市场，上述交易就是最新的例证。
NGL Energy Partners将采用业主有限责任合伙制(master limited partnership)的架构，去年收购了私人所有的Gavilon旗下石油交易部门。该公司表示，交易完成时，若有库存转交将支付额外资金。一位消息人士称，TransMontaigne持有的油品库存价值可能高达5.5亿美元。
TransMontaigne MLP的资产包括约48个燃料接收终端，仓储能力接近2,400万桶，分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地，其中有一些位于Colonial Pipeline输油管沿线。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸，在战略上相当重要。
摩根士丹利发言人Mark Lake表示，该银行的电力、天然气和金属业务不受影响，该行将继续代理客户交易实货石油。
摩根士丹利去年12月正式发起出售TransMontaigne的控制性股权。
该行表示，出售资产包括其在TransMontaigne Partners LP 的普通合伙和有限责任合伙权益。
该交易料在第三季完成。摩根士丹利称，交易将不会对其整体业绩产生很大影响。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G