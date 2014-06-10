美国个股：摩根士丹利将TransMontaigne控制性股权出售给NGL Energy

路透6月9日 - 摩根士丹利 将以2亿美元的价格把持有的石油存储和运输公司TransMontaigne 控制性股权，出售给NGL Energy Partners LP 。这终结了摩根士丹利长期以来作为华尔街最大实货石油交易商的地位。

几个月之前，摩根士丹利宣布打算将其全球实货石油贸易业务中的大部分出售给俄罗斯国有石油巨头Rosneft ，包括对船运公司Heidmar的49%持股。

日益增强的监管压力正在重塑大宗商品市场，上述交易就是最新的例证。

NGL Energy Partners将采用业主有限责任合伙制(master limited partnership)的架构，去年收购了私人所有的Gavilon旗下石油交易部门。该公司表示，交易完成时，若有库存转交将支付额外资金。一位消息人士称，TransMontaigne持有的油品库存价值可能高达5.5亿美元。

TransMontaigne MLP的资产包括约48个燃料接收终端，仓储能力接近2,400万桶，分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地，其中有一些位于Colonial Pipeline输油管沿线。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸，在战略上相当重要。

摩根士丹利发言人Mark Lake表示，该银行的电力、天然气和金属业务不受影响，该行将继续代理客户交易实货石油。

摩根士丹利去年12月正式发起出售TransMontaigne的控制性股权。

该行表示，出售资产包括其在TransMontaigne Partners LP 的普通合伙和有限责任合伙权益。

该交易料在第三季完成。摩根士丹利称，交易将不会对其整体业绩产生很大影响。(完)