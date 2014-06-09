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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 07:46 BJT

英国经济：5月零售销售增幅放缓，受累于食品销售下滑--BRC

路透伦敦6月10日 - 英国零售业联盟(BRC)周二表示，英国5月零售销售在4月大增后放缓，受累于食品销售下滑。

BRC表示，5月销售额较上年同期增加2.0%；4月为增长5.7%，因受到复活节假期落在当月的提振。

BRC称，服装店销售增长为2011年12月以来最快，但食品业三个月均值较上年同期下降，这是2008年开始有记录以来的首次。

截止5月的三个月零售销售总计较上年同期增加2.3%，BRC报告是因电视和游戏机等高价商品销售旺盛。

“零售业复苏正在积聚动力，但最新数据显示大范围的自相矛盾已出现，”发起此次调查的毕马威会计师事务所主管David McCorquodale说道。

“尽管非食品零售商销售稳步增长，但食品零售销售趋向谷底，在降价以维持销量之后还在降价。”

BRC称，5月同店零售销售较上年同期增长0.5%，而4月为增长4.2%。

英国国家统计局将于6月19日公布5月销售数据。(完)

(编译 于春红; 审校　戴素萍)
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