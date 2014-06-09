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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值    
       
    6月9日当周
    
    6月10日(二)
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        5月         3.1%        3.2%
                     (经季节调整)                                     3.2%        3.2%
    0645  法国工业生产(较前月)                            4月        +0.4%       -0.7%
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        4月          --        +3.0%
    0800  意大利工业生产(较前月)                          4月        +0.4%       -0.5%
                        (较上年同期)                                 +0.6%       -0.4%
    0830  英国工业生产(较前月)                            4月        +0.4%       -0.1%
                      (较上年同期)                                   +2.8%       +2.3%
              制造业产出(较前月)                                     +0.4%       +0.5%
                        (较上年同期)                                 +4.0%       +3.3%
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季终值       -0.1%       -0.1%
                             (较上年同期)                            -0.5%       -0.5%
    
    6月11日(三)
    0830  英国请领失业金人数(万人)                        5月     减少2.5    减少2.51
          按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率   截至4月三个月        6.7%        6.8%
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                 　 +1.2%       +1.7%
                            (不包括奖金)(较上年)                    +1.2%       +1.3%
    2301  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值                5月        正52        正54
    
    6月12日(四)
    0530  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         5月终值       +0.1%       持平
                                      (较上年同期)                   +0.8%      +0.8%
    0600 德国趸售(批发)物价(较前月)                       5月          --       +0.2%
                           (较上年同期)                                --       -1.3%
    0645  法国经常帐(亿欧元)                              4月          --      赤字15
    0900  欧元区工业生产(较前月)                          4月        +0.4%      -0.3%
                        (较上年同期)                                 +0.9%      -0.1%
    
    6月13日(五)
    0530  法国非农就业岗位(较前季)                   第一季修正值      --       -0.1%
    0600  德国CPI(较前月)                               5月终值      -0.1%      -0.1%
                 (较上年同期)                                        +0.9%      +0.9%
              HICP(较前月)                                           -0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.6%      +0.6%
    0800  意大利CPI(较前月)                             5月终值      -0.1%      -0.1%
                   (较上年同期)                                      +0.5%      +0.5%
                HICP(较前月)                                         -0.1%      -0.1%
                    (较上年同期)                                     +0.4%      +0.4%
    0900  欧元区就业人口(较前季)                         第一季        --       +0.1%
                        (较上年同期)                                   --       -0.5%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                          4月      顺差139    顺差171 
    
    6月16日当周
    
    6月16日(一)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                           5月终值     -0.1%      +0.2%
                      (较上年同期)                                   +0.5%      +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                           --       +0.2% 
                                    (较上年同期)                       --       +1.1% 
    
    6月17日(二)
    0715  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     5月          --       -0.3%
                          (较上年同期)                                 --       -1.2%
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                    4月          --   顺差11.73
                 全球贸易收支(亿欧元)                                  --   顺差38.73
    0830  英国CPI(较前月)                                 5月          --       +0.4%
               　 (较上年同期)                                         --       +1.8%
               零售物价指数(RPI)(较前月)                               --       +0.4%
                            (较上年同期)                               --       +2.5%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                   --       +0.4%
                                        (较上年同期)                   --       +2.6%
               PPI投入指数(较前月)                                     --       -1.1%
                      (较上年同期)                                     --       -5.5%
               PPI产出指数(较前月)                                     --        持平
                       (较上年同期)                                    --       +0.6%
               PPI核心产出指数(较前月)                                 --        持平
                          (较上年同期)                                 --       +1.0%
    0900  德国ZEW经济景气判断指数                         6月          --        33.1
              ZEW现况指数                                              --        62.1
    (完)
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