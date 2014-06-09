欧洲经济指标预测--6月10日-6月17日****

澳新汇市：澳元兑英镑整理沉重跌势，新西兰元更具活力
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月10日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 3.1% 3.2% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.7% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +3.0% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.5% (较上年同期) +0.6% -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.1% (较上年同期) +2.8% +2.3% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +4.0% +3.3% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.5% 6月11日(三) 0830 英国请领失业金人数(万人) 5月 减少2.5 减少2.51 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至4月三个月 6.7% 6.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.2% +1.7% (不包括奖金)(较上年) +1.2% +1.3% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 正52 正54 6月12日(四) 0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0600 德国趸售(批发)物价(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.3% 0645 法国经常帐(亿欧元) 4月 -- 赤字15 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% (较上年同期) +0.9% -0.1% 6月13日(五) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- -0.1% 0600 德国CPI(较前月) 5月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.9% HICP(较前月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.6% 0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% HICP(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.4% +0.4% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.5% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 顺差139 顺差171 6月16日当周 6月16日(一) 0900 欧元区通胀率(较前月) 5月终值 -0.1% +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.1% 6月17日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- -0.3% (较上年同期) -- -1.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差11.73 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差38.73 0830 英国CPI(较前月) 5月 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.8% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +2.6% PPI投入指数(较前月) -- -1.1% (较上年同期) -- -5.5% PPI产出指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% PPI核心产出指数(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 6月 -- 33.1 ZEW现况指数 -- 62.1 (完)
澳元兑英镑录得的跌幅最大，英镑兑澳元隔夜上涨2.6%至1月初以来最高1.7082澳元，创下2015年8月来最大单日涨幅，并提振英镑突破200日移动均线。
* 大型银行陆续开跨月，惟需求疲弱 * 票券商缺口小，短票利率维持不变 * 市场资金充沛，证券商略降RP利率 记者 罗两莎 路透台北4月19日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，市场资金依旧浮滥，拆款以到期 续拆为主，部分利率较高的银行，今天亦适度反应市场资金状况，微幅拉低利率，惟效果不大。 两位大型银行资调人员均称，这两天开始提供跨月资金，利率分别为对银行0.35%，票券商则在0.37%；但 票券商和银行缺口都不大，目前除到期续拆外，几乎没有新增需求。 〞我们有做跨月啊，但都没有人要做、乏人问津。〞一大型银行资调人员说。 他说，因资金充裕，今天大都以到期续做为主，主要是市场预估后续资金仍将呈宽松状态，因而只拿成本 较低的月内资金，七天期利率为银行0.34%，票券商则在0.36%。 另一大型银行资调人员也说，今天开始做跨月拆款了，但票券商都没有到期亦无需求，仅少数小型银行到 期续做。 一大型商银资调人员则表示，市场资金多只好反应市
路透上海4月19日 - 尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场周三资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。 “比昨天更紧，短的(品种)供给都不太行，还是缴税量大吧，估计得持续到20号，央行逆回购感觉还是不太够。”上海一银行交易员说，不过央行也不愿意投放过多流动性，希望度过缴税周期，资金面会有所好转。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。周二则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿；今日继续进行800亿元逆回购，净投放600亿。 “偏紧，但是只要肯出价，也能借到。我们还没有借齐，主要是不太想拿高价，”北京一券商交易员称，“目前隔夜品种攀升到3.5%以上，如果要找低价的话，还需要再等等看，战线会拉得比较长。” 她指出，主要是缴税周期机构出资心态都比较