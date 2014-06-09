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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 07:57 BJT

金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一涨0.39%，收报1,048.96点。

中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据公布前投资者谨慎观望

香港股市：恒指收涨结束三连跌，因全球经济形势改善

中国汇市：人民币收升近百点，中间价意外创20个月最大涨幅

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拉美股市：MSCI明晟亚太地区拉美指数 周一涨1.1%，巴西股市涨幅居前，为连续第二日上升，因外界寄望10月总统大选将带来政府更迭。Bovespa指数 上涨2.15%至54,273.16点。

拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，央行延长干预汇市计划

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南非股市：南非主要股指创下纪录高位，因海外市场基调利好；黄金类股在金价上涨的激励下涨幅居前。指标Top-40绩优股指数 上升0.46%至45,137.07点，接近稍早所及纪录高位45,195.26点；综合指数 收高0.4%至50,134.53点。

南非汇市：兰特兑美元反弹之势停滞，关注产出数据和评级结果

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印度股市：飙升至纪录高位，Coal India 和Larsen & Toubro 等绩优股持续上涨，因外界憧憬莫迪领导的新政府将进行大范围改革。指标BSE指数 一度上涨0.98%至纪录高点25,644.77点，最终收高0.72%报25,580.21点；NSE指数 最高上升1.2%至历史高位7,673.70点，收高0.94%，报7,654.60点。

印度汇市：印度卢比下滑，因央行持续干预性买进美元以及进口商的美元需求，抵消了国内股市触及纪录高位带来的乐观情绪。卢比兑美元 收报59.20/21，周五报59.17/18。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.2%，报736.98点。指标RTS指数 涨0.19%，报1,361.650点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.23%，至34.3400卢布；卢布兑欧元 升0.66%，至46.6580卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 于春红)
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