金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

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路透6月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一涨0.39%，收报1,048.96点。
中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据公布前投资者谨慎观望
香港股市：恒指收涨结束三连跌，因全球经济形势改善
中国汇市：人民币收升近百点，中间价意外创20个月最大涨幅
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拉美股市：MSCI明晟亚太地区拉美指数 周一涨1.1%，巴西股市涨幅居前，为连续第二日上升，因外界寄望10月总统大选将带来政府更迭。Bovespa指数 上涨2.15%至54,273.16点。
拉美汇市：巴西雷亚尔上扬，央行延长干预汇市计划
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南非股市：南非主要股指创下纪录高位，因海外市场基调利好；黄金类股在金价上涨的激励下涨幅居前。指标Top-40绩优股指数 上升0.46%至45,137.07点，接近稍早所及纪录高位45,195.26点；综合指数 收高0.4%至50,134.53点。
南非汇市：兰特兑美元反弹之势停滞，关注产出数据和评级结果
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印度股市：飙升至纪录高位，Coal India 和Larsen & Toubro 等绩优股持续上涨，因外界憧憬莫迪领导的新政府将进行大范围改革。指标BSE指数 一度上涨0.98%至纪录高点25,644.77点，最终收高0.72%报25,580.21点；NSE指数 最高上升1.2%至历史高位7,673.70点，收高0.94%，报7,654.60点。
印度汇市：印度卢比下滑，因央行持续干预性买进美元以及进口商的美元需求，抵消了国内股市触及纪录高位带来的乐观情绪。卢比兑美元 收报59.20/21，周五报59.17/18。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.2%，报736.98点。指标RTS指数 涨0.19%，报1,361.650点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.23%，至34.3400卢布；卢布兑欧元 升0.66%，至46.6580卢布。(完) (整理 王翔琼；审校 于春红)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应