《中国报摘》--中国证券报6月10日

* 头版头条:

--证监会周一按法定程序核准了10家企业的首发申请，沪深交易所各五家。证监会表示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。这意味着备受市场关注的IPO自去年底重启今年初暂停后，如今又重新开闸。

* 其他:

--发改委副主任解振华表示，为确保实现“十二五”节能减排约束性指标，对未完成节能减排任务的地区，国务院领导将约谈地方政府主要负责人，并限制新上高污染、高耗能项目。同时，设置能源消费特别是煤炭消费的“天花板”，适当调减雾霾严重地区和能耗大省能耗增量。

--消息人士表示，为了加强市场互联互通，消除市场壁垒，监管层有意协调解决基金专户、券商集合资管计划等非公募资管产品在银行间债市开户的限制，近期正针对相关政策征求意见。

--全国中小企业股份转让系统发布的股票异常转让实时监控指引（试行）明确，股转系统对挂牌公司股票的转让过程进行实时监控，并依法对实时监控中发现的异常情况及行为实施自律监管。

--据不完全统计，部分省市今年前4个月财政支出增速慢于收入增速，财政结余较明显，财政的功能未能得到充分发挥。