全球金属：德意志银行在伦敦开设1,500吨容量的贵金属保险库

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦6月9日 - 德意志银行 周一表示，已开始运营在伦敦的一个贵金属保险库。这标志着该银行加入了一系列其他机构的行列，在全球店头交易金银市场的中心--伦敦启动了黄金储存服务。
该保险库容量为1,500吨，远大于该银行在新加坡自由港(Singapore FreePort)200吨的仓储设施。其他保险库位于香港、苏黎世和纽约。
该银行2012年3月宣布将在伦敦开设保险库，当时金价在每盎司1,590美元附近，而且投资需求正节节高涨。
德意志银行的新保险库系与物流公司G4S 合作开设，面向机构投资者、商业银行和央行提供服务。
除德意志银行外，汇丰、摩根大通、巴克莱等也在伦敦拥有贵金属保险库。德意志银行是伦敦金银市场协会(LBMA)的六家清算会员之一。(完)
(编译 朱晓军；审校 于春红)
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路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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