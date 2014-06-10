全球金属：德意志银行在伦敦开设1,500吨容量的贵金属保险库

路透伦敦6月9日 - 德意志银行 周一表示，已开始运营在伦敦的一个贵金属保险库。这标志着该银行加入了一系列其他机构的行列，在全球店头交易金银市场的中心--伦敦启动了黄金储存服务。

该保险库容量为1,500吨，远大于该银行在新加坡自由港(Singapore FreePort)200吨的仓储设施。其他保险库位于香港、苏黎世和纽约。

该银行2012年3月宣布将在伦敦开设保险库，当时金价在每盎司1,590美元附近，而且投资需求正节节高涨。

德意志银行的新保险库系与物流公司G4S 合作开设，面向机构投资者、商业银行和央行提供服务。

除德意志银行外，汇丰、摩根大通、巴克莱等也在伦敦拥有贵金属保险库。德意志银行是伦敦金银市场协会(LBMA)的六家清算会员之一。(完)