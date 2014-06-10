更新版 1-中国新股：A股IPO再度重启，首批七家公司中六家不转让老股

* 证监会昨下发10家公司发行批文

* 七家公司启动发行程序，其中三家拟登陆上证所

* 其中六家公司明确不转让老股 (（新增更多细节）)

路透上海6月10日 - 在经历四个月的空档期后，中国A股首次公开发行（IPO）再度重启。中国证监会周一晚间宣布有十家公司获得发行批文，其中的七家公司周二即在证券媒体上刊登招股书，启动发行程序。

值得注意的是，重启后首批七家新股中，有六家公司明确此次新股发行中没有原有股东转让，仅飞天诚信科技股份有限公司预计其发行不超过2,500万新股中或将伴随老股转让。

中国证监会官方微博周一晚间宣布，当日证监会按法定程序核准了10家企业的首发申请，沪深交易所各5家。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

随后，雪浪环境、飞天诚信、龙大肉食、依顿电子、北特科技、联明股份和一心堂等七家公司周二刊登招股书，启动A股发行程序。其中依顿电子、北特科技、联明股份三家公司拟在上海证交所上市；雪浪环境和飞天诚信拟在深圳创业板上市，其余拟在深圳中小板上市。