《新兴市场重要经济事件预告》--6月10日-6月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月10日(二)

布鲁塞尔--布鲁塞尔2014年经济论坛--“支持经济复苏：成长和稳定的策略与政策”。发言人：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、IMF欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡。

6月11日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。

6月12日(四)

布加勒斯特--东南欧地区金融和投资会议。发言人包括：罗马尼亚总理Victor Ponta、塞尔维亚财长Lazar Krstic、以及罗马尼亚央行总裁Mugur Constantin Isarescu。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将在该央行成立64周年庆典上发表演讲(0300)。

圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。

利马--秘鲁央行宣布利率决议。

雅加达--印尼央行召开管委会会议(0400)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。

6月13日(五)

杜布罗夫尼克--克罗地亚央行主办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会议上发言(1230)。

6月14日(六)

玻利维亚圣塔克鲁兹--77个发展中国家加上中国，在圣塔克鲁兹举行峰会。

6月16日(一)

莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。

圣地亚哥--智利央行公布最新的季度货币政策报告，该报告将更新2014年经济成长预估，同时将暗示货币政策方向(2000)。

6月17日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率决议)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程