《新兴市场重要经济事件预告》--6月10日-6月17日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月10日(二)
布鲁塞尔--布鲁塞尔2014年经济论坛--“支持经济复苏：成长和稳定的策略与政策”。发言人：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、IMF欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡。
6月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会议。
6月12日(四)
布加勒斯特--东南欧地区金融和投资会议。发言人包括：罗马尼亚总理Victor Ponta、塞尔维亚财长Lazar Krstic、以及罗马尼亚央行总裁Mugur Constantin Isarescu。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在该央行成立64周年庆典上发表演讲(0300)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
雅加达--印尼央行召开管委会会议(0400)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
6月13日(五)
杜布罗夫尼克--克罗地亚央行主办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会议上发言(1230)。
6月14日(六)
玻利维亚圣塔克鲁兹--77个发展中国家加上中国，在圣塔克鲁兹举行峰会。
6月16日(一)
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
圣地亚哥--智利央行公布最新的季度货币政策报告，该报告将更新2014年经济成长预估，同时将暗示货币政策方向(2000)。
6月17日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率决议)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。