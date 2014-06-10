《香港报摘》--经济日报6月10日

* 头版头条：

--内地货币政策定向宽松再发力。人民银行昨晚宣布下周一起，对「三农」（农业、农村、农民）和小微企业贷款达到指定比例的商业银行，下调存款准备金率0.5个百分点。

* 其他：

--恒基地产 主席李兆基，再为捐地计划献新猷，首次捐出市区地皮；他昨日公布，拟捐出石硖尾地皮，兴建最多5,000伙居屋单位，惟现仍属初步构思阶段，与政府未有共识。石硖尾地皮，为大坑西新邨用地，地盘按兴建私楼估值高达70亿港元。

--近日多个大型新盘「水份票」泛滥，地产代理「代客垫支」入票行径，引起地产代理监管局关注，继上月底会晤四大代理高层外，昨再以书面形式警告大行，表明最高刑罚可监禁7年。

--中移动 昨宣布，以约68.2亿港元收购泰国电讯商True Corporation的18%股权，首次收购大中华区外同业。投资界对收购感意外，有分析员质疑收购的协同效应，股价或受压。

--绿城中国 公布，今年首5个月录得合同销售金额约217亿元人民币，较去年的236亿元跌8%；累计总销售面积97万平方米，较去年同期的112万平方米跌13.3% 。（完）

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