全球贵金属：南非铂金矿罢工谈判陷入僵局，矿业部长不再介入调停

路透普利托利亚6月9日 - 南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和主要铂金(白金)生产商所进行的薪资谈判周一陷入僵局，该国矿业部长放弃扮演调停的角色，使得这场导致经济陷入衰退的罢工落幕的希望为之破灭。

这场为期五个月之久的罢工，使得占全球铂金产量约四成的南非矿场停工，损及南非经济产出，导致该国今年第一季陷入衰退。

周一进行的这场会议至关重要，政府曾表明到时若无法达成协议，则将退出调停的角色；在会谈陷入僵局后，政府随即宣布矿业部长将不再居中协调。

“今日未达成协议，”AMCU主席Joseph Mathunjwa离开会谈时对记者表示。

“AMCU作了许多让步，”但他补充道，该会对于除津贴外，每月基本薪资12,500兰特(1,200美元)的要求并未妥协。

“部长不会再介入，”矿业部长发长人Mahlodi Muofhe周一对官方媒体SAfm表示。

“他们承诺持续进行对谈。我们不认为他们会继续僵持下去。”

这些企业发表联合声明指出，他们会“评估取得的更多选项，”但并未提供进一步的细节。(完)