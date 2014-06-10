《外汇专栏》央行政策两重天，卖日圆买墨西哥披索或正当时

**日本**

另一个对美国的出口大国--日本料亦会自美国亮丽的经济数据中受益，不过就日本央行的政策制定及首相安倍晋三的政治议程看，这意味着日本不太可能想要强势日圆。

也确实是如此，日本政府周一公布的数据显示，1-3月当季经济较上季增长1.6%，这要高于路透调查的预估中值扩张1.4%，但恐怕无法支撑在不久的将来日本的政策制定。

日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行的定量和定性宽松政策(QQE)已经取得部分成功，将会继续执行该政策。

黑田东彦说道，“QQE政策将会维持下去，将持续到我们实现2%的通胀目标，并以可维系的方式保持2%的通胀率，因此可能需要超过两年的时间，然而我们仅到了半路。”

此外，日本政府继续推动政府退休投资基金(GPIF)调整投资策略。GPIF规模为1.26万亿美元，超过墨西哥经济产出。

全球金融市场预期GPIF将采取更加大刀阔斧的政策，减少投资债券(尤其是日本公债)，加大包括海外资产的其他投资。

受GPIF及其追随其后的其他日本退休基金的投资变动，抛售日圆以购买海外资产融资的影响，预期日圆会走软还是更贴合实际。

周五墨西哥央行的意外之举，或为交易商在更合理的价位买入披索兑日圆创造了契机。(完)