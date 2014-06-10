《外汇专栏》央行政策两重天，卖日圆买墨西哥披索或正当时

欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
**日本**
另一个对美国的出口大国--日本料亦会自美国亮丽的经济数据中受益，不过就日本央行的政策制定及首相安倍晋三的政治议程看，这意味着日本不太可能想要强势日圆。
也确实是如此，日本政府周一公布的数据显示，1-3月当季经济较上季增长1.6%，这要高于路透调查的预估中值扩张1.4%，但恐怕无法支撑在不久的将来日本的政策制定。
日本央行总裁黑田东彦周六表示，日本央行的定量和定性宽松政策(QQE)已经取得部分成功，将会继续执行该政策。
黑田东彦说道，“QQE政策将会维持下去，将持续到我们实现2%的通胀目标，并以可维系的方式保持2%的通胀率，因此可能需要超过两年的时间，然而我们仅到了半路。”
此外，日本政府继续推动政府退休投资基金(GPIF)调整投资策略。GPIF规模为1.26万亿美元，超过墨西哥经济产出。
全球金融市场预期GPIF将采取更加大刀阔斧的政策，减少投资债券(尤其是日本公债)，加大包括海外资产的其他投资。
受GPIF及其追随其后的其他日本退休基金的投资变动，抛售日圆以购买海外资产融资的影响，预期日圆会走软还是更贴合实际。
周五墨西哥央行的意外之举，或为交易商在更合理的价位买入披索兑日圆创造了契机。(完)
(译文审校 龚芳)
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。
路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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