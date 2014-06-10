中国个股：永泰能源募集百亿元收购华瀛石化股权，并进军新能源汽车业

路透北京6月10日 - 停牌多日的永泰能源 周二公告，拟通过非公开发行募集100亿元人民币，部分用于收购华瀛石化公司100%股权并对其进行增资，剩余资金用于偿还债务。

公司在上证所公告并称，拟通过子公司深圳永泰能源发展有限公司与泰坦能源公司 子公司共同出资成立合资公司，进军新能源汽车产业。

对于非公开发行股票的细节，永泰能源公告指出，拟向包括控股股东--永泰控股集团在内的五名特定对象，以1.97亿元/股的价格非公开发行数量不超50.76亿股。

募集资金扣除发行费用后，其中，至多40亿元用于收购华瀛石化100%股权, 之后以不超过22亿元对华灜石化进行增资；此外，不超38亿元用于偿还公司及全资子公司债务。

“本次收购完成以后，公司将在现有年1,000余万吨焦煤产量的基础上，迅速形成年码头吞吐能力超2,000万吨、动态仓储能力1,000万吨、油品加工能力1,000万吨，”公告称。

永泰能源并认为，此次收购将助公司营业收入超过500亿元，实现从相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举的多元化产业转型。

**成立合资公司，进军新能源汽车业**

永泰能源并称，公司于6月9日(周一)与中国泰坦能源技术集团有限公司 签署协议，就双方子公司拟分别出资成立合资公司，开展城市电动公交车BOT、城市电动乘用车等电动汽车合作项目事宜达成战略合作意向。

战略合作框架协议主要内容，永泰能源拟通过子公司深圳永泰能源发展有限公司，与泰坦能源公司子公司珠海泰坦电力电子集团有限公司共同出资成立合资公司，前者持股比例达90%，后者为10%。

公告亦明确，合资公司的注册资本应随着合资公司业务发展状况及资金需求分期投入。自合资公司设立之日起24个月内，珠海泰坦有权要求获得永泰发展持有的合资公司不超过40%的股权。

上述合资公司旨在开展城市公交、出租、公务等领域中的电动交通工具及充放电等配套基础设施项目的开发、建设、系统整合和整体运营，并积极拓展上下游产业链。

永泰能源 于今年4月15日起开始停牌，最后交易收报在2.33元。(完)

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