《香港报摘》--信报6月10日

* 头版头条：

--“占领中环”争议未息，并不断发酵；在6月22日全民投票表决前，全国政协常委兼九仓 主席吴光正，昨天突然高调开腔，以差不多1小时回应占中及普选等议题；他指出，港人原没有政治自主权，以占中等犯法行为与中央争权，绝对是下策，直言现放弃「零代价」的普选「好蚀底」，因五年后不会有新选举方案替代。

* 其他：

--前政务司司长许仕仁涉贪案，主控官David Perry昨天进行第三日开案陈词，控方指许仕仁早于2001年任职积金局行政总监时，已主动并秘密地向郭氏兄弟表示有兴趣入住礼顿山大宅，更出示顾问合约草稿显示，初期他与新地 的顾问合约条款包括免租涉案单位，而许仕仁太太似一早知道会入住，更花130万港元进行室内设计及订造家俬。

--证监会调查本港上市内地企业涉嫌违规行为，往往需要向核数师取得资料；而国家财政部的新规则将增加证监会执法的难度。证监会主席唐家成表示，针对本港会计师行与内地同业在编制审计报告的合作，希望向财政部了解合作的细节，以及厘清是否所有核数底稿都属于国家机密。

--虽然新股市场认购气氛尚未回复年初炽热，但踏入6月已有多家企业筹备上市。据市场消息透露，都市丽人计划下周一开始招股，每手（1,000股）4,434元入场。（完）

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