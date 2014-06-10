《全球汇市》美元指数持稳守住上日涨幅，美公债收益率上升带来支撑

Praevidentia Strategy驻东京的市场策略师Masafumi Yamamoto表示，欧元在短期内可能面临更大的贬值压力，因美国与欧元区之间的利差扩大。

“利差可能成为欧元/美元及欧元/英镑的趋动力，”Yamamoto指出。

据汤森路透数据，美国及德国两年期公债收益率差距周一扩大至约37个基点 ，为2007年以来最高水准。

美元兑日圆仍陷于区间波动，最新报102.49日圆 ，仍在上周三所创一个月高点102.80日圆下方。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3587 1.3592 -0.04 -1.15 1.3745

美元/日圆 102.49 102.52 -0.03 -2.67 105.30

欧元/日圆 139.27 139.35 -0.06 -3.77 144.73

美元/瑞郎 0.8973 0.8969 +0.04 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.6801 1.6800 +0.01 +1.48 1.6556

美元/加元 1.0904 1.0902 +0.02 +2.67 1.0620

澳元/美元 0.9343 0.9355 -0.13 +4.82 0.8913

新西兰元/美元 0.8495 0.8492 +0.04 +3.52 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.910 -0.17 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 87.080 87.040 +0.05 +0.78 86.410

英镑/日圆 172.19 172.23 -0.02 -1.23 174.33

澳元/新西兰元 1.0989 1.1012 -0.21 +1.30 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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