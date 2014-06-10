《全球汇市》美元指数持稳守住上日涨幅，美公债收益率上升带来支撑

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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Praevidentia Strategy驻东京的市场策略师Masafumi Yamamoto表示，欧元在短期内可能面临更大的贬值压力，因美国与欧元区之间的利差扩大。
“利差可能成为欧元/美元及欧元/英镑的趋动力，”Yamamoto指出。
据汤森路透数据，美国及德国两年期公债收益率差距周一扩大至约37个基点 ，为2007年以来最高水准。
美元兑日圆仍陷于区间波动，最新报102.49日圆 ，仍在上周三所创一个月高点102.80日圆下方。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3587 1.3592 -0.04 -1.15 1.3745
美元/日圆 102.49 102.52 -0.03 -2.67 105.30
欧元/日圆 139.27 139.35 -0.06 -3.77 144.73
美元/瑞郎 0.8973 0.8969 +0.04 +0.50 0.8928
英镑/美元 1.6801 1.6800 +0.01 +1.48 1.6556
美元/加元 1.0904 1.0902 +0.02 +2.67 1.0620
澳元/美元 0.9343 0.9355 -0.13 +4.82 0.8913
新西兰元/美元 0.8495 0.8492 +0.04 +3.52 0.8206
澳元/日圆 95.750 95.910 -0.17 +2.02 93.850
新西兰元/日圆 87.080 87.040 +0.05 +0.78 86.410
英镑/日圆 172.19 172.23 -0.02 -1.23 174.33
澳元/新西兰元 1.0989 1.1012 -0.21 +1.30 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/朱晓军/龚芳; 审校 郑茵/戴素萍/白云)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。