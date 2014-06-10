企业并购：默克将以38.5亿美元收购Idenix，研究治疗丙肝的新疗法

路透6月9日 - 美国制药大厂默克 周一表示，将以38.5亿美元收购Idenix Pharmaceuticals Inc ，计划综合两家公司最有前景的药物，研拟一种更快、更高效治癒丙肝(C肝)的治疗方法。

默克表示每股收购价将为24.50美元，是Idenix上周五收盘价7.23美元的三倍多。

该疗法研究主管Roger Perlmutter接受采访时称，三联疗法将在仅仅四到六周时间内治癒所有类型丙肝病毒，而默克将从中受益。

Gilead Sciences Inc 推出的Sovaldi药是在去年12月获批，在投放市场的前几个月，就带来空前的23亿美元的营收。药厂的联手旨在更好地与Gilead Sciences展开竞争。

Baird Equity Research分析师Brian Skorney在研究报告中称，“默克的出现支持了治疗丙肝较预期更大及更持久的市场商机，这个交易值得这个价钱。

默克和Idenix表示，他们预计交易将在第三季完成。

瑞士信贷担任默克的财务顾问，Hughes Hubbard & Reed LLP担任其法律顾问。

Centerview Partners担任Idenix的财务顾问，Sullivan & Cromwell担任其法律顾问。

默克周一在纽约证交所收高0.16%，或0.09美元，报57.94美元；Idenix暴涨229%，或16.56美元，至23.79美元。(完)