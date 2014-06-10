企业并购：默克将以38.5亿美元收购Idenix，研究治疗丙肝的新疗法

标题新闻：标准普尔确认德国“AAA/A-1+”评等，展望为稳定
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路透6月9日 - 美国制药大厂默克 周一表示，将以38.5亿美元收购Idenix Pharmaceuticals Inc ，计划综合两家公司最有前景的药物，研拟一种更快、更高效治癒丙肝(C肝)的治疗方法。
默克表示每股收购价将为24.50美元，是Idenix上周五收盘价7.23美元的三倍多。
该疗法研究主管Roger Perlmutter接受采访时称，三联疗法将在仅仅四到六周时间内治癒所有类型丙肝病毒，而默克将从中受益。
Gilead Sciences Inc 推出的Sovaldi药是在去年12月获批，在投放市场的前几个月，就带来空前的23亿美元的营收。药厂的联手旨在更好地与Gilead Sciences展开竞争。
Baird Equity Research分析师Brian Skorney在研究报告中称，“默克的出现支持了治疗丙肝较预期更大及更持久的市场商机，这个交易值得这个价钱。
默克和Idenix表示，他们预计交易将在第三季完成。
瑞士信贷担任默克的财务顾问，Hughes Hubbard & Reed LLP担任其法律顾问。
Centerview Partners担任Idenix的财务顾问，Sullivan & Cromwell担任其法律顾问。
默克周一在纽约证交所收高0.16%，或0.09美元，报57.94美元；Idenix暴涨229%，或16.56美元，至23.79美元。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G