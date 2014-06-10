重发-国际油市：美国原油期货上涨，市场预期最近一周美国原油库存下降

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路透新加坡6月10日 - 美国原油期货周二在亚洲早盘上涨，围绕美国原油库存下降的预期激起对需求恢复增长势头的憧憬。

0016GMT时，美国原油期货 涨0.08美元至每桶104.49美元，此前在纽约市场收高1.75美元；布兰特原油期货 涨0.02美元，至110.01美元，此前在纽约市场收高1.38美元。

路透对四位分析师的初步调查显示，6月6日止当周，美国商业原油库存预计减少，油品库存则料增加。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

业界和政府消息人士称，第二批伊拉克库尔德原油已从土耳其港口杰伊汗运出。

如果完全取消对伊朗的制裁，可能引起石油输出国组织(OPEC)内部新的对立情绪，因伊朗希望从原先的竞争对手伊拉克手里夺回全球第二大石油生产国的名次。(完)

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