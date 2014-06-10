《香港报摘》--其他报纸重要消息6月10日

*明报：

--对于本港楼价居高不下，恒地主席李兆基昨日炮轰政府无出措施降低建筑费，他指现时地价虽已跌逾三分之一，但由于地价和建筑费各占一半楼宇成本，建筑费有增无减下，令发展商无减价空间，要求政府提出「建筑革命」，改变现状。

--港交所 股本证券与定息产品及货币联席主管陈秉强表示，港交所会争取以每分钟甚至精确到每秒，实时公布净额度数据，加快投资者接获讯息的速度。陈秉强认为在沪港通开启初期，由于买盘占多数，超额度的压力较大，但当买卖盘逐步持平，相信压力会自然减少。

*星岛日报：

--新股市场6月逐渐升温，但投资者认购意欲仍显冷淡，集资逾60亿元的新股天合化工 昨首日招股，仅获一家证券行借出90万港元孖展额。内地河南省最大证券公司中州证券 （原称中原证券），将于周三起招股，入场费3171.65元，消息指其国际配售部分已获足额认购。

*苹果日报：

--长城汽车 日前公布首五月销售数据，5月份产销按年跌16%，仅卖出5.1万辆，当中轿车销量更按年大跌74%，只有4,633辆，为2011年以来最差，劵商纷纷发表报告唱淡长汽前景。受消息影响，长汽昨跌6%，收30.6港元。

*东方日报：

--阿里巴巴集团赴美上市万众瞩目。沽空机构浑水研究（Muddy Waters）创办人Carson Block昨在港出席公开活动时批评，阿里虽业务良好，但对外披露不足，欠透明度，又形容部分「空盒」民企有两成至99%收入根本不存在，反观美国典型造假企业只在会计上做手脚，业务一般是「真实」地营运。

*文汇报：

--碧瑶 昨宣布，中标香港政府部门及私营企业总额约超过2.5亿港元的合约。根据Ipsos报告，按截至去年底12个月的行业总收入计算，碧瑶为排名第一的香港环境服务供应商，市场占有率约为14.3%。

*大公报：

--九龙仓 主席吴光正表示，料内地楼市需要两至三年才明朗化。公司副主席吴天海则强调，有信心完成今年内地物业销售230亿元人民币之目标。

--金管局昨日公布，于2015年到期的第二批通胀挂钩债券系列（iBond）的第四次派息息率为4.12厘，较半年前的4.72厘略为回落，但仍有4厘以上。（完）

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