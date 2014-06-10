《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月10日

路透香港6月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7516港元<HKD =>) 美股道琼工业指数周一收高18.82,或0.11%,报16943.1点.因更多的并购消息点燃投资人对股市的热 情，尽管一项反映投资者担忧程度的指数反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港 股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 172.250 1.13 12060 13.352 0.54 中国铝业 9.270 1.98 26437 2.874 0.85 中国移动 49.090 0.33 175964 76.105 0.27 中国人寿 41.500 0.92 22376 21.446 0.45 中石油 121.660 1.09 16939 9.431 0.43 中石化 92.750 0.60 21601 7.190 0.55 汇丰控股 <HSBC.K 52.740 0.53 677490 81.764 0.39 中电信 50.100 0.74 12665 3.884 -0.17 中国联通 14.910 1.57 44560 11.558 0.50 兖州煤业 8.100 1.79 26442 6.279 -0.34 华能国际 42.760 -0.42 25839 8.286 1.18 南方航空 14.710 0.68 7332 2.281 0.46 东方航空 15.560 1.30 1459 2.412 0.93 中芯国际 4.030 -0.74 19491 0.625 0.77