《香港重要政经日程》--6月10日-6月18日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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================== 今日重要政经消息=================
6月10日（周二）
-- 欧舒丹 公布全年业绩。
--10:00 华润电力 周年股东大会。
--14:00 民生银行 在中国举行周年股东大会。
--14:30 国美电器 周年股东大会。
--15:00 信德集团 股东周年大会。
--15:30 会德丰 周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
6月11日（周三）
-- 辉山乳业 公布全年业绩。
--11:00 银河娱乐 周年股东大会。
--14:00 方兴地产 周年股东大会。
--15:00 远东宏信 周年股东大会。
--16:00 远东控股 周年股东大会。
--14:00 中银香港 股东周年大会。
--14:00 方兴地产 股东周年大会。
6月12日（周四）
--14:00 平安保险 在深圳举行股东周年大会。
--11:00 嘉华国际 股东周年大会。
--10:30 昆仑能源 股东周年大会。
6月16日（周一）
--10:00 宝龙地产 股东周年大会。
*--10:30 新世界发展 股东特别大会。
--14:30 新世界中国 私有化法院会议。
*6月18日（周三）
--10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。