全球金市：南非罢工谈判僵局提振铂金第五日上扬，钯金逼近三年高位

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和主要铂金(白金)生产商所进行的薪资谈判周一陷入僵局，该国矿业部长放弃扮演调停的角色，使得这场导致经济陷入衰退的罢工落幕的希望为之破灭。

这场为期五个月之久的罢工，使得占全球铂金产量约四成的南非矿场停工。

现货金 持平于每盎司1,251.15美元，股市走强削弱了黄金的投资对冲魅力。

德意志银行 周一表示，已开始运营在伦敦的一个贵金属保险库。这标志着该银行加入了一系列其他机构的行列，在全球店头交易金银市场的中心--伦敦启动了黄金储存服务。

贝莱德的最新月度数据显示，投资者5月抛售黄金和能源上市交易产品(ETP)，部分原因在于乌克兰危机。黄金ETP当月资金流出大约2.97亿美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化