全球金市：南非罢工谈判僵局提振铂金第五日上扬，钯金逼近三年高位

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和主要铂金(白金)生产商所进行的薪资谈判周一陷入僵局，该国矿业部长放弃扮演调停的角色，使得这场导致经济陷入衰退的罢工落幕的希望为之破灭。
这场为期五个月之久的罢工，使得占全球铂金产量约四成的南非矿场停工。
现货金 持平于每盎司1,251.15美元，股市走强削弱了黄金的投资对冲魅力。
德意志银行 周一表示，已开始运营在伦敦的一个贵金属保险库。这标志着该银行加入了一系列其他机构的行列，在全球店头交易金银市场的中心--伦敦启动了黄金储存服务。
贝莱德的最新月度数据显示，投资者5月抛售黄金和能源上市交易产品(ETP)，部分原因在于乌克兰危机。黄金ETP当月资金流出大约2.97亿美元。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 于春红)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。