《中国报摘》--其他报纸重要消息6月10日

**上海证券报**

--上海莱士 拟向包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干以及董事会认为需要激励的其他员工共计228人实施股权激励。

--上周有逾20亿元人民币的资金通过申购RQFII A股ETF提高A股配置。市场分析人士认为，外资涌入或为A股即将进入海外知名指数公司旗舰指数提前布局。

**证券时报**

--正德人寿因虚增资本额粉饰偿付能力近日收到了保监会的监管函。今年以来，已有新光海航人寿、信泰人寿、长安责任保险、正德人寿四家保险公司因为偿付能力问题收到了监管函。

--记者获悉，海际大和证券日前正在进行股权变更审批，手续完成后，海际大和证券将变身成为上海证券全资子公司。

**人民日报**

--广东移动继推出类似“团购”的4G流量共享套餐后，还计划在近期推出流量转赠业务，这实际上意味着运营商间接实现流量“不清零”。(完)