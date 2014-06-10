《中国报摘》--其他报纸重要消息6月10日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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**上海证券报**
--上海莱士 拟向包括董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员和业务骨干以及董事会认为需要激励的其他员工共计228人实施股权激励。
--上周有逾20亿元人民币的资金通过申购RQFII A股ETF提高A股配置。市场分析人士认为，外资涌入或为A股即将进入海外知名指数公司旗舰指数提前布局。
**证券时报**
--正德人寿因虚增资本额粉饰偿付能力近日收到了保监会的监管函。今年以来，已有新光海航人寿、信泰人寿、长安责任保险、正德人寿四家保险公司因为偿付能力问题收到了监管函。
--记者获悉，海际大和证券日前正在进行股权变更审批，手续完成后，海际大和证券将变身成为上海证券全资子公司。
**人民日报**
--广东移动继推出类似“团购”的4G流量共享套餐后，还计划在近期推出流量转赠业务，这实际上意味着运营商间接实现流量“不清零”。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。