中国货币市场：七天回购开盘报3.12%，此前央行宣布扩大定向降准范围

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透上海6月10日 - 中国人民银行周一宣布扩大定向下调存款准备金率机构范围，银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.12%，较上日该期限加权平均利率3.1344%变动不多。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.1200% 3.1300% 3.1344%
为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。
银行间市场质押式回购周一总成交金额9,503.71亿元，前一日为9,728.61亿元；其中，隔夜品种成交8,327.69亿元，前一日为8,510.05亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。