港报社评：中央应提具体政改构想，推动讨论改变政治生态--明报6月10日

特区政府首阶段政改谘询之后，社会整体氛围主要是两种情况，一是无信心，因为中央与民主派就政改立场南辕北辙，对普选达成共识难以乐观；另一种情况是担心，民主阵营及建制阵营的鹰派占夺了政改话语权，双方各走极端，事态正在向玉石俱焚滑下去，完全有可能演变至冲突乱局。在事态未发展至不可挽回之前，中央应该拿出具体普选办法构想，与温和民主派商讨，争取达至一个＂双认许＂，以廓清笼罩在香港上空的阴霾。

双方极端势力坐大，中间力量靠边站，扭曲了社会应有格局，是一年多来讨论政改失焦的结果。去年3月揭开政改序幕之后，包括特区政府的首阶段谘询，各方都拿出建议方案，对此，中央一概不回应，一贯被认为反映中央意愿的传媒、学者、建制阵营的党派等，则对这些方案、特别是民主派提出的方案建议，都以予否定；而民间方案被否定之后，却不见中央或透过建制阵营，提出可供商讨、有可能达成最大共识的建议。

这种＂破而不立＂的做法，是激进势力抬头，骑劫占中平台，挟持了民主派的根本原因。

政改讨论不应继续停留在否定、猜谜语式的状态，中央应该尽快切实拿出具体建议，让香港市民知道中央的真实意向、并作实质讨论；另外，政改进入实质讨论，对香港情势极其重要，因为可以弱化双方极端势力的影响力，让中间理性力量有空间参与讨论，改变他们在两个阵营都处于边缘化的局面。(A04)