印度经济：财长称经济成长不计代价地不能妥协

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透新德里6月9日 - 印度财长杰特利(Arun Jaitley)在预算编列前会议上表示，印度经济成长将不计代价地不能妥协，并称政府必须抑制通胀并致力于财政整固。
印度2013/14年度经济成长4.7%，为连续第二年低于5%，创下逾25年来最长放缓纪录。
投资者殷切期盼杰特利将在7月初公布的首份预算案，以研判他是否会维持前任财长的严格财政整固路线，抑或扩大支出以振兴经济。
“2014年的任务，明确表明经济成长要不计代价地不能妥协，而且这是得到人口红利益处的必要条件，”他在一场演说中表示。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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