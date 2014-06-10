印度经济：财长称经济成长不计代价地不能妥协

路透新德里6月9日 - 印度财长杰特利(Arun Jaitley)在预算编列前会议上表示，印度经济成长将不计代价地不能妥协，并称政府必须抑制通胀并致力于财政整固。

投资者殷切期盼杰特利将在7月初公布的首份预算案，以研判他是否会维持前任财长的严格财政整固路线，抑或扩大支出以振兴经济。