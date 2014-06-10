港报社评：正视财爷示警，均富不忘创富--星岛日报6月10日

财政司司长曾俊华警告，可能调低香港今年经济增长预测，并不是单单基于近日引起全城关注的零售业放缓，本季初的出口贸易表现亦令他担忧。

香港属于规模细小的外向型经济体，非常受中美市场因素影响。美国经济稳步缓慢复苏，上月职位数字终于回升到金融海啸前的水平，不过，劳动率参与率处于30年低位，不少增加的职位是低薪兼职，因此国民消费力并未如海啸前旺盛，未能大力推动香港出口。联邦储备局的加息时间，因应数据好坏而出现时早时迟的揣测，令国际金融市场阴晴不定。

中国方面，总理李克强上星期五与京粤等八个省市的首长，举行经济工作座谈会，形容内地经济发展稳中有忧，下行压力仍然较大，但是表明不搞＂强刺激＂。这粉碎了一些人，对中央重新大规模＂放水＂的期望。

值得留意的是，按照内地统计，今年头5个月合计，内地与欧盟之间的贸易，比去年同期增加了9.1%，与美国贸易增加了2.6%，与东盟及与日本的贸易都增加逾1%，但是与香港的贸易剧降了28.3%。

内地与香港贸易数值的庞大跌幅，部分原因是去年大量热钱透过＂假贸易＂进出两地，至于数据有多少是反映两地实质贸易表现，需要详加研究，寻求对应之道。

过去几年，香港经济增长不俗，失业率低，令社会投放大量精力，去争取财富资源再分配，又要拒绝部分＂财神＂来港。当经济增长有机会放缓，香港需要重新聚焦如何保持块＂饼＂继续扩大，对于＂拒财＂措施更要三思，确保社会有资源共富而非均贫。(A05)