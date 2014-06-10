中国股市：沪综指开盘小涨，定向降准利好与新股发行重启利淡对冲

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
路透上海6月10日 - 中国股市沪综指周二开盘小涨，中国央行宣布定向降准扩围的利好消息与新股发行重启的利淡因素产生对冲效应。
沪综指 开盘报2,033.207点，涨2.705点，或0.13%。
中国央行周一稍晚宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。
当晚，中国证监会宣布10家公司获得发行批文，其中的七家公司周二即在证券媒体上刊登招股书，启动发行程序。这是时隔四个月的空档期后，A股的首次公开发行（IPO）再度重启。（完）
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。