中国股市：沪综指开盘小涨，定向降准利好与新股发行重启利淡对冲

路透上海6月10日 - 中国股市沪综指周二开盘小涨，中国央行宣布定向降准扩围的利好消息与新股发行重启的利淡因素产生对冲效应。

沪综指 开盘报2,033.207点，涨2.705点，或0.13%。

中国央行周一稍晚宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。