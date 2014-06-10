港报社评：香港经济短期放缓，活力消减忧患更大--信报6月10日

财政司司长曾俊华昨天向立法会滙报香港经济近况，对香港第二季经济数据感到忧虑，并考虑稍后下调今年经济预测。由于中国经济增长放缓速度加快、地缘政治风险上升，加上香港内部经济增长动力也有减弱之势，确实加剧了香港经济在下半年放缓的压力。不过，更根本的问题是，若香港的竞争力继续下滑、政府公共决策的效率无法提高，则中长期的发展空间，恐怕会受到愈来愈大的限制。

上月，瑞士洛桑国际管理学院公布2014年全球经济体竞争力排名，香港降至第4位。若从去年香港丧失首位排名下滑至第三的＂坠落＂过程看，关键在于经济表现、政府效能、企业效能，以至基础建设等评分指标，香港都全线下跌，这情况今年基本上没有改善，反映香港过去一直领先的竞争优势并非局部性萎缩，而是全面受损。

因政制改革争议导致社会分化割裂和内耗，一定程度上的确影响到经济发展。从国际竞争力排名报告中看到，香港在＂基础建设＂、＂政府效能＂等指标近年得分减少，多少反映出问题所在。因此归根究柢，改善香港经济可持续增长与发展的条件和前景，首先需要处理好政制改革，重新凝聚社会内部的合作力量和共识。

财政司司长昨天发出香港经济增长放缓的警示，基于周期性的波动在通胀率回落、就业保持高水平的状况下，除非香港内部出现政治震荡，否则不足以对香港社会造成巨大冲击，反而香港竞争力持续下滑、活力减弱，使香港经济中长期发展存在巨大的潜在隐忧。(A02)