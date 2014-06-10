港报社评：打击跨境赌波，遏止赌波年轻化--文汇报6月10日

由于现在网络技术成熟，香港黑社会与海外非法集团勾结，开设庞大的外围赌波网，既可逃避香港法律的约束，又能把非法收入转到外国漂白，令跨境赌波和洗黑钱活动更加猖獗。世界盃马上就要开锣，在巨大的经济诱因刺激下，相信非法赌波活动会变本加厉，单靠香港警方难以有效禁止，应该进一步加强与广东、澳门警方，以及国际刑警的合作，互相交流情报、采取联合行动，令打击非法赌波收到事半功倍的成效。

市民欣赏世界盃赛事，青少年易受热烈气氛影响而参与赌波，赌波年轻化亦是值得社会高度重视的问题。近日有调查显示，36%受访者在21岁前已参与赌波活动，当中15%人更在18岁前已有赌波经验。年轻人因沉沦赌波导致负债累累、不能自拔的例子屡见不鲜。为免更多青少年沉迷赌波、自毁前途，政府、社区组织、学校要多宣传引导青少年参加有益身心的活动，不要参与赌博。政府更应认真研究将合法赌博年龄由目前的18岁提高到21岁，以遏止赌博年轻化。马会不应再以积极推广作为赌波的经营策略，减低对青少年的诱惑，并成立专项基金，以资助相关团体推行预防及缓减与青少年赌博的活动，遏制赌波年轻化的趋势。(A03)