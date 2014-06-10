路透调查：韩国央行料在6月会议上决议维持利率在2.50%不变

欧洲汇市：英镑/美元触及七个月高位，录得退欧公投以来最佳月线表现
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
受访分析师中有27位对央行下一次政策动向给出明确看法，其中25人预计其将升息25个基点，两位称第三季可能降息。
其他三人未给出政策动向看法，而是表示央行可能在一段时间内保持利率稳定，但时间长短的看法不一。
本月调查中，12名分析师预计升息可能在明年进行，多于上个月的9名。
大多预计明年升息的分析师表示，尽管经济状况不再糟糕到让央行降息的程度，但韩国经济复苏受到中国经济低迷和国内支出疲软的拖累。
由于4月中旬的渡轮沉船事件造成逾300人死亡，韩国消费者人气大受打击，经济活动也因此放缓。(完) (编译 王翔琼/朱晓军；审校 龚芳/李婷仪)
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。