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货币新闻 | 2014年 6月 10日 星期二 09:23 BJT

路透调查：韩国央行料在6月会议上决议维持利率在2.50%不变

受访分析师中有27位对央行下一次政策动向给出明确看法，其中25人预计其将升息25个基点，两位称第三季可能降息。

其他三人未给出政策动向看法，而是表示央行可能在一段时间内保持利率稳定，但时间长短的看法不一。

本月调查中，12名分析师预计升息可能在明年进行，多于上个月的9名。

大多预计明年升息的分析师表示，尽管经济状况不再糟糕到让央行降息的程度，但韩国经济复苏受到中国经济低迷和国内支出疲软的拖累。

由于4月中旬的渡轮沉船事件造成逾300人死亡，韩国消费者人气大受打击，经济活动也因此放缓。(完) (编译 王翔琼/朱晓军；审校 龚芳/李婷仪)
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