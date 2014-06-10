《全球重要经济事件一览表》--6月10日-6月17日

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6月10日(二)

伦敦--英国央行特别决议部门主管Andrew Gracie在英国银行家协会网络安全会议上讲话(0915)。

布鲁塞尔--2014年布鲁塞尔经济论坛，主题为“维持复苏：增长和稳定性策略及政策”。讲话嘉宾包括：葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、IMF欧洲部门主管Reza Moghadam、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔将在约翰霍普金斯大学下属美国当代德国研究所举办的“刺激复苏：资本市场和银行业的作用”会议上参加小组讨论(1115)。

阿姆斯特丹--荷兰央行公布半年度宏观经济预估，由荷兰央行货币事务主管Job Swank提交(0800)。

斯洛伐克布拉迪斯拉发--欧元集团主席迪塞尔布洛姆和斯洛伐克财政部长Peter Kazimir召开新闻发布会(0915)。

赫尔辛基--芬兰央行总裁兼欧洲央行理事会成员利卡宁就芬兰经济展望举行新闻发布会(0700)。

伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度宏观经济最新预估举行新闻发布会(1100)。

6月11日(三)

纽约--美国财长杰克卢在纽约经济俱乐部的早餐会上发表讲话。

伦敦--美国财政部负责反恐和金融情报的副部长David Cohen将在皇家联合军种研究所(RUSI)举办的“解决跨国有组织犯罪和非法融资”会议上讲话(1315)。

美国坎布里奇--美国财政部金融研究办公室主任Richard Berner在系统性风险分析协会(Consortium for Systemic Risk Analytics)的首届年度公开会议上讲话(1330)。

伦敦--德国央行委员Andreas Dombret发表题为“金融监管是全球挑战”的讲话(0900)。

悉尼--澳洲央行首席信息官Sarv Grim就数字化破坏(Digital Disruption)在澳洲经济发展委员会(Committee for Economic Development of Australia)发表讲话(0310)。

柏林--德国总理梅克尔会见欧洲央行总裁德拉吉。

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会见希腊财政部长Yiannis Stournaras。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在网络管理会议中讲话(0730)。

西班牙巴塞罗纳--欧洲央行执委会成员莫尔许在欧洲金融市场协会(AFME)组织的全球有资产担保的证券(ABS)会议上发表主旨讲话(0815)。

雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。

塔林--爱沙尼亚央行公布最新宏观经济预估(0800)。

6月12日(四)

卢森堡-欧盟统计局会议(至6月13日)，演讲嘉宾包括：卢森堡财长Pierre Gramegna、英国央行货币政策委员会委员威尔。

伦敦-英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦市长官邸举行的活动上讲话。

马德里--西班牙央行监管和金融稳定主管参加一个圆桌会议。

渥太华--加拿大央行公布半年度金融体系评估，随后召开记者会(1430)。

东京-日本央行货币政策会议(至6月13日)。

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方利率。

6月13日(五)

华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在国家房屋协会(National Housing Conference)第42届年会的政策研讨会中讲话(1315)。

克罗地亚杜布罗夫尼克--克罗地亚央行举办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会上发表讲话(1230)。

马德里--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)将在储蓄银行基金会(FUNCAS)发表刊物“大衰退后的货币政策”的陈述会上致开场词。

斯德哥尔摩--国际货币基金组织(IMF)召开新闻发布会，同时公布对瑞典经济形势的年度评估报告。

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会全体会议。

6月16日(一)

布鲁塞尔--欧盟执委会将公布2014年版税收趋势报告。

6月17日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)。

东京--日本央行公布5月决策会议记录(2350)。

悉尼--澳洲央行公布6月政策会议记录(0130)。

哥本哈根--丹麦央行公布季度货币评估报告，随后丹麦央行总裁Lars Rohde召开新闻发布会(0830)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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