金属期市：伦铜持稳，期铝和期锌盘旋在数月高点附近

两位消息人士称，中国青岛港口大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。

期铝 周一触及每吨1,918美元的九个半月高点，因受技术性买盘的推动。LME期锌 亦徘徊在15个月高点2,145美元附近。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国宏观经济比过去五年任何时刻都更加接近正常状态，而疲弱劳动市场和低通胀是让货币政策仍维持宽松的原因。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。 (完)

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